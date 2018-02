Truffa un'anziana, arrestato da Cc

(ANSA)-VICENZA,24 FEB- Un uomo, Maurizio Savarese (44)di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri di Romanod'Ezzelino poco dopo aver truffato un'anziana. L'uomo si era presentato al telefono come un avvocato che stava seguendo le sorti del figlio della donna rimasto coinvolto in un grave incidente stradale per la cui pratica servivano 600 euro per evitagli il carcere. La donna, 83 anni, non avendo il denaro ha consegnato al malfattore una collana d'oro, chiedendogli una ricevuta di consegna. La richiesta ha messo in difficoltà il truffatore che, con una scusa, si è allontanato facendo capire alla donna che stava per essere raggirata. Un figlio di quest'ultima, appreso di quanto era avvenuto, ha chiamato il 112 fornendo una descrizione dell' uomo, sufficiente per farlo individuare dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Cassola. Savarese ha tentato di disfarsi della collana d'oro e di dare giustificazioni della sua presenza in zona, senza però convincere i militari dell'Arma che l'hanno arrestato.(ANSA).