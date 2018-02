Danneggia monumento Alpini, denunciato

(ANSA) - VENEZIA, 24 FEB - Un tifoso della squadra di calcio del Mestre è stato denunciato dalla polizia dopo aver danneggiato, in uno scatto d'ira, parte di un monumento dedicato agli Alpini, a Portogruaro (Venezia). L'uomo si trovava con la moglie e il figlioletto allo stadio per assistere alla partita della sua squadra; ma prima di farvi accesso ha danneggiato il monumento in memoria degli Alpini, che si trova nel piazzale antistante lo stadio Mecchia, colpendo uno dei decori in gesso.

Il tifoso, un veneziano di 45 anni, è stato individuato dai poliziotti del Commissariato di Portogruaro, con i quali si è giustificato, spiegando di aver sbagliato e che il gesto d'ira era stato dettato dal fatto di aver appreso che gli era stata rubata la bicicletta. Oltre alla denuncia per danneggiamento aggravato, sarà valutata nei suoi confronti anche l'emissione di un Daspo. (ANSA).