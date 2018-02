Incidenti lavori: gravi due operai

(ANSA) - VENEZIA, 22 FEB - Due operai sono rimasti gravemente feriti in due diversi incidenti sul lavoro avvenuto nel veronese e nel vicentino. In un caso l'infortunio ha coinvolto una cantina vinicola a Custoza (Verona). L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso a Verona all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. Il secondo incidente è invece avvenuto nello stabilimento delle Acciaierie Beltrame, nel vicentino. Qui un operaio sarebbe stato colpito dopo lo scoppio di una tubatura riportando gravi lesioni. Intervento dei vigili del fuoco e personale del Suem che hanno prestato soccorso all'uomo. I medici hanno disposto il suo trasporto in ospedale dove si trova in terapia intensiva. L'intervento dei vigili del fuoco è proseguito per mettere in sicurezza i luoghi dove è avvenuto l'infortunio.