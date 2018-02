Lezioni tiro a segno in scuola Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 16 FEB - Un istituto tecnico di Vicenza ha inserito tra le attività formative fatte fare agli alunni minorenni la pratica del tiro a segno, portandoli al poligono di tiro. Lo denuncia il consigliere veneto del Pd Andrea Zanoni, sulla base della segnalazione della madre di uno studente. La donna, sentita dall'ANSA, conferma che "almeno due classi prime" dell'istituto commerciale Almerico da Schio sono state condotte al poligono quattro volte, l'ultima delle quali è stata una verifica scolastica valida per il voto in scienze motorie.

"Ero assolutamente contraria che mio figlio partecipasse - dice la mamma - ma non potevo rischiare che avesse un brutto voto in pagella".