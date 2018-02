Auto tampona camion, 13km coda in A4

(ANSA) - UDINE, 14 FEB - Un automobilista è rimasto gravemente ferito dopo che l'auto di cui era alla guida ha tamponato un mezzo pesante incastrandosi. E' accaduto intorno alle 16.30 lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro (Udine), sulla carreggiata est in direzione Trieste, all'altezza di Porpetto, a due chilometri e mezzo dall'uscita di San Giorgio di Nogaro. L'incidente sta tuttora causando forti disagi e si è formata una coda lunga 13 chilometri, tuttora non ancora smaltita. L'uomo è stato portato in elicottero in ospedale a Udine.

Il traffico viene fatto defluire in corsia di sorpasso, dunque non è stato necessario chiudere l'autostrada ma sono ancora in corso le operazioni di rimozione dei mezzi.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti la Polizia stradale di Palmanova e i Vigili del fuoco. (ANSA).