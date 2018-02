Macerata, presidio antifascista a Padova

(ANSA) - PADOVA, 10 FEB - Oltre trecento persone hanno preso parte nel pomeriggio in Piazza dei Signori a Padova al presidio anti-fascista e anti-razzista organizzato dai circoli di Anpi, Arci, Asu, Cgil e dai comitati studenteschi, per condannare i fatti di Macerata. In piazza anche rappresentanti del Comune e dei partiti, molte le famiglie. L'appello alla cittadinanza rilanciato dagli intereventi, svolti dalla scalinata della Loggia del Consiglio, è stato quello a non cedere alle provocazioni delle frange più violente, dando vita invece a ad una società democratica ed inclusiva. (ANSA).