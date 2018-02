Venezia: Brugnaro show su tema area Pili

(ANSA) - VENEZIA, 6 FEB - Consiglio comunale di Venezia ad alto tasso di emozione a Mestre, con uno show del sindaco Luigi Brugnaro il quale, parlando del progetto del nuovo palazzetto dello sport per la Reyer basket (di cui è il patron) non ha trattenuto la commozione, alla fine abbandonando l'aula e lasciando sul bancone la Coppa dello scudetto del 2017. Al centro del dibattito - il consiglio straordinario era stato chiesto dalle opposizioni - il progetto di utilizzo dell'area dei Pili, zona di 40 ettari acquisita nel 2006 da Brugnaro a un'asta pubblica per 5 milioni di euro. Un'area su cui ora la società Porta di Venezia spa, di proprietà di Brugnaro, ma inserita nel blind trust creato dal sindaco-imprenditore per evitare conflitti di interesse, spinge per realizzare appunto il nuovo palazzetto della Reyer, da 15mila posti.