Pop.Vicenza: Viola si dimette dal 1/2

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Fabrizio Viola ha rassegnato le dimissioni da commissario della Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa con effetto dal prossimo primo febbraio. È quanto viene riferito in ambienti finanziari a conferma delle indiscrezioni raccolte dal Messaggero. Viola considera di fatto concluso il suo lavoro alla Banca Popolare di Vicenza, avendo realizzato gran parte di quelle operazioni straordinarie e dismissioni che rientravano nella sua sfera di competenze. Anche il passaggio degli npl alla Sga afferisce infatti ormai a un'attività di natura prettamente legale. Viola potrebbe non restare a lungo con le mani in mano. Sul tavolo del banchiere, a quanto viene riferito, ci sono infatti diverse offerte di lavoro.

(ANSA).