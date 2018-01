Carnevale Venezia,varo misure anti-calca

(ANSA) - VENEZIA, 28 GEN - Venezia pensa al 'numero chiuso' nelle zone più delicate del centro storico, come Piazza San Marco, per i giorni in cui il Carnevale 2018 entrerà nel vivo (da domenica 4 febbraio). La prima giornata di ieri, con la 'Festa Venezia' sull'acqua nel popolare sestiere di Cannaregio, tra luci e funamboli, ha già fatto il 'botto', con code nelle calli e calca. Circa 11mila i visitatori che hanno potuto assistere allo show, gli altri, quasi 20mila, sono rimasti fuori, con l'accesso alle rive zeppe di folla controllato dai vigili urbani e dalle forze dell'ordine. Per questo si sta pensando contromisure "significative", ha spiegato il Prefetto Carlo Boffi. E' probabile che il volo dell'Angelo a San Marco, domenica prossima, vanga anticipato di un'ora rispetto alla tradizione del mezzogiorno, per togliere pressione alla piazza, dove comunque, in base al decreto Minniti sui grandi eventi, entreranno non più di 25mila persone.