Ragazza trovata morta sotto ponte Piave

(ANSA) - BELLUNO, 27 GEN - Il corpo di una ragazzina di 15 anni residente a Sappada è stato trovato stamane alla base di un ponte nel bellunese, vicino a Pieve di Cadore. La ragazzina mancava da casa da ieri, non avendo fatto rientro dopo aver trascorso il pomeriggio da un'amica, e la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Tra le ipotesi della morte vi è quella di un suicidio. In seguito al tragico ritrovamento, il Comune di Sappada ha deciso in segno di lutto di sospendere una manifestazione pubblica programmata per domani, la "Domenica dei Poveri", prevista nell'ambito del Carnevale cittadino.