Carnevale Venezia, via con Circo Fellini

(ANSA) - VENEZIA, 27 GEN - La Festa Veneziana sull'Acqua, all'insegna del circo e di Fellini, ha aperto oggi il Carnevale di Venezia 2018 con lo spettacolo in Rio de Cannaregio, ispirato ai giochi e al mondo circense visto con l'occhio cinematografico del regista de 'La Strada'. Davanti a 11 mila persone, il popolare sestiere di Cannaregio si è animato con le esibizioni e degli artisti che hanno dato vita allo show "VeCircOnda", sorta di maxi acronimo che ricorda le iniziali della città, del circo, e delle onde del mare. Tra i quadri scenici che hanno sfilato lungo il Rio di Cannaregio, gli sputafuoco, degli animali del circo (la giraffa, il leone, l'elefante) alti tra i 5 e i 7 metri, trasportati da tre imbarcazioni. Poi il 'carrozzone delle meraviglie', i cavalli gonfiabili, in un gioco di luci tra cielo ed acqua, e il gran finale, con un funambolo che ha attraversato da una parte all'altra il canale, in equilibrio su un cavo sospeso nel vuoto.