Bloccato in quota da ghiaccio, salvato

(ANSA) - VICENZA, 12 GEN - Un escursionista bloccato dall'impraticabilità del 'vaio' ghiacciato è stato salvato oggi sul Monte Zevola, sulle Piccole Dolomiti a Recoaro Terme, dall'equipaggio di un elicottero dei vigili del fuoco. Partito per raggiungere la cima della montagna, il giovane ha trovato il percorso sbarrato dal ghiaccio, ed ha deviato dal sentiero, non riuscendo più a proseguire ne' a rientrare per la pericolosità del luogo, restando bloccato a 1850 metri di quota. Il 26enne, del miranese, ha dato l'allarme con il cellulare, fornendo la propria posizione agli operatori del 115. Una volta individuato un elisoccorritore si è calato, raggiungendo l'escursionista, che è stato portato a bordo con un verricello. E' stato sbarcato vicino al rifugio Battisti, dove si trovava una squadra del soccorso alpino che ha portato il giovane a valle. (ANSA).