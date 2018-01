Cattolica: record in Borsa, guarda piano

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Nuovo record per Cattolica, ai massimi da tre anni e mezzo (giugno 2014). A Piazza Affari la compagnia assicurativa ha chiuso con un rialzo del 9,64% a 10,35 euro, ma ha toccato in seduta un picco a 10,62 euro (+12%), tra scambi fiume per 4,96 milioni di pezzi, pari quasi a 10 volte la media giornaliera mensile di 0,58 milioni e a poco meno del 3% del capitale (2,8% per l'esattezza). Il titolo è stato inserito nel lista 'Recommended Portfolio' di Intermonte, in linea con quanto avevano già fatto lo scorso dicembre Banca Imi ed Equita.

Tra le motivazioni degli analisti le "attese positive" in vista del piano industriale che il gruppo presenterà il prossimo 29 gennaio, il recente accordo di bancassicurazione con Banco Bpm e il rimpasto tra gli azionisti con l'ingresso di Warren Buffet tramite Berkshire Hathaway, primo socio con il 9,04% lo scorso ottobre.