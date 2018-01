Autonomia: Cgia,Zaia non firmi preintesa

(ANSA) - VENEZIA, 11 GEN - "Invitiamo il Presidente Zaia a riflettere bene prima di firmare nelle prossime settimane la preintesa con il Governo Gentiloni sulle prime materie trattate in queste settimane e sulle altre che si sono aggiunte in queste ultime ore. A nostro avviso non ci sono ancora le condizioni necessarie, in particolar modo sui criteri di trasferimento delle risorse da Roma verso il Veneto". L'invito è il segretario della Cgia di Mestre Renato Mason.