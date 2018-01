Sanità: Zaia,Cittadella Treviso nel 2020

(ANSA) - VENEZIA, 2 GEN - "Ritengo che il monoblocco sarà concluso per il 2020 con i 600 posti letto ad alta specializzazione": è la previsione del presidente del Veneto Luca Zaia sul completamento della 'Cittadella della salute', a Treviso. "Poi - ha aggiunto - sarà necessario qualche altro mese per i trasferimenti da concatenare e incastrare con cure che non verranno sospese".