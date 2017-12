Venezia: 43mln in lavori pubblici

(ANSA) - VENEZIA, 30 DIC - La Giunta comunale di Venezia ha stanziato oltre 43 milioni di euro per lavori pubblici che interesseranno l'intera città di Venezia sia nel centro storico che nelle isole e nella terraferma. Interventi sia diffusi che puntuali che riguarderanno sistemazioni e ristrutturazioni di alloggi destinati all'edilizia residenziale, lavori di manutenzione del verde pubblico, eliminazione di barriere architettoniche, sistemazione della rete idraulica e fognaria, installazione di impianti antincendio e di gestione territoriale. Un totale di 27 delibere per un valore di oltre 25.643.680,91 euro riservati al centro storico e alle isole e altri 17.800.000 euro per la terraferma. "Non ci sono grandi interventi, ma centinaia di azioni che attueremo in città perché questa Amministrazione non è impegnata a realizzare opere faraoniche, ma vuole dedicare risorse alla sistemazione delle piccole cose, quelle più vicine e sentite dai cittadini".