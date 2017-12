Padova: Questura, reati in calo 2017

(ANSA) - PADOVA, 30 DIC - Flessione dei reati, sia in numero assoluto sia come singole fattispecie criminali. È il bilancio del 2017 diffuso dalla Questura di Padova. Per quanto riguarda i furti c'è stata una diminuzione del 12%, in particolare -13% per quelli in abitazione, -21% per gli scippi e -6% per i furti nei negozi rispetto al 2016. Flessione anche per le rapine, calate del 13% rispetto all'anno scorso. Quelle in abitazione sono scese del 44%, quelle nei negozi del 21% e quelle in strada dell'83%.