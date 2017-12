Influenza:Veneto,14mila a letto a Natale

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - L'influenza ha colpito 14.085 persone in Veneto nella sola settimana di Natale. Gli abitanti della regione che hanno già contratto il virus dall'inizio della sua diffusione sono invece complessivamente 44.600, con un'incidenza media di 2,87 casi per mille assistiti, molto più bassa di quella nazionale, al 6,39 per mille. Lo rivela il primo rapporto epidemiologico sull'andamento della stagione influenzale 2017-2018, redatto dalla Direzione regionale prevenzione, elaborando i dati trasmessi da una rete di 104 medici "sentinella" operanti in tutte le Usl.