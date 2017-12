In giornata riaperti passi bellunesi

(ANSA) - VENEZIA, 28 DIC - I passi bellunesi chiusi per neve saranno riaperti in giornata. Lo comunica Veneto Strade sottolineando che da questa mattina 120 mezzi e 200 lavoratori della società stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità. Sulle strade regionali venete non ci sono in questo momento problemi di circolazione, nonostante l'abbondante nevicata delle ultime ore.