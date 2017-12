Capodanno, fuochi pirotecnici a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 28 DIC - Venezia accoglierà il 2018 con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il Bacino di San Marco.

Per ragioni di sicurezza ed evitare di intasare la piazza, il pubblico potrà assistere ai fuochi in Riva degli Schiavoni, all'altezza del Ponte dell'Arsenale. Il giorno di Capodanno, così come è stato a Natale, dalle ore 11 alle 19, saranno aperti Palazzo Ducale e il Museo Correr; dalle ore 11 alle 17, Ca' Pesaro, Museo del Vetro e Ca' Rezzonico, e inoltre il Centro culturale Candiani di Mestre con la mostra "Attorno al vetro", dalle ore 16 alle 22.