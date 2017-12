Maltempo: dopo sole di Natale, pioggia

(ANSA) - VENEZIA, 26 DIC - Cielo nuvoloso e maltempo in arrivo nel Veneto dopo il il bel tempo che ha caratterizzato il Natale.

Oggi, giorno di Santo Stefano, l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav) indica cielo molto nuvoloso e coperto con probabilità di precipitazioni medio basse che, se accadranno, saranno sparse, di breve durata e modeste. In serata, invece, il peggioramento sarà netto con alta probabilità di pioggia specie sui rilievi e le zone limitrofe. Le temperature sono in aumento in pianura e sui monti in calo, con variazioni anche sensibili rispetto a ieri. Per domani l'Arpav prevede tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto e un'aumento della probabilità delle precipitazioni a crescere nel corso della giornata. Non si escludono nevicate oltre i mille metri. Le temperature seguiranno il trend odierno con un aumento in pianura; in montagna in diminuzione.