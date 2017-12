Panettone di Alajmo conquista Parigi

(ANSA) - VENEZIA, 25 DIC - Il panettone delle Calandre di Sarmeola di Rubano, ristorante tristellato della famiglia Alajmo, conquista a Natale le tavole di Parigi. La 'testa di ponte' per lo sbarco del dolce veneto nella capitale transalpina è il Caffè Stern, acquisito tre anni fa dagli Alajmo in una delle gallerie di maggior fascino della città, il Passage des Panoramas. Nel piano sotterraneo del locale si sfornano panettoni al burro tutto l'anno, visto che il dolce è inserito nella carta dei dessert, ma in questo Natale la produzione ha avuto una vera e propria impennata e il panettone del caffè è diventato un must imperdibile per i parigini. Storico atelier d'incisione, riportato alla vita dai proprietari delle Calandre, il Caffè Stern è l'unico ristorante di Parigi dove si produce il panettone italiano, rigorosamente con burro, canditi e aromi.