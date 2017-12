Litigio finisce a coltellate un ferito

(ANSA) - SCHIO (VICENZA), 24 DIC - E' finita nel sangue una violenta lite tra due coinquilini africani, un sudanese e un somalo, nel centro storico di Schio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la lite è scoppiata per futili motivi ed è poi degenerata quando il sudanese di 25 anni, titolare di protezione sussidiaria, ha aggredito con un coltello da cucina il proprio coinquilino, di 18 anni, pure titolare di protezione sussidiaria. Quest'ultimo è stato raggiunto da due fendenti, uno alla spalla sinistra e uno al collo, vicinissimo alla gola, che per pochi millimetri non ha colpito organi vitali. I militari dell'Arma sono prontamente intervenuti, bloccando l'aggressore, ancora con il coltello tra le mani sporche di sangue. Sul posto anche i sanitari del Suem 118 dell'ospedale Santorso che hanno soccorso il giovane somalo, poi trasferito all'ospedale. E' sotto osservazione ma non in pericolo di vita. Il sudanese è stato invece denunciato in stato di libertà per lesioni personali.

(ANSA).