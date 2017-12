Azienda cerca camionisti,non li troviamo

(ANSA) - VENEZIA, 23 DIC - Cerca 22 autisti a tempo pieno e non li trova: Damaso Zanardo, imprenditore della logistica con un'azienda che ha sede a Marghera (Venezia) e centri specializzati a Quinto di Treviso e Milano lancia un appello per provare personale che voglia lavorare a tempo pieno per lui.

Nessuno fino ad oggi ha risposto, anche se lo stipendio di un camionista va da 2.200 a 3 mila euro al mese. Il problema, dice, riguarda in particolare l'Italia. "In realtà camionisti ci sono - racconta - ma non vengono a lavorare per le imprese italiane.

Per un po' l'utilizzo di personale stranieri ha calmierato il mercato, sempre alla ricerca di questi profili professionali. Ma oggi gli stranieri vanno a lavorare dove pagano meglio".