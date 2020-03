Coronavirus: Chambre attiva supporto telefonico per imprese

(ANSA) - AOSTA, 24 MAR - Per aiutare gli imprenditori che in questi giorni dovranno interloquire con le varie amministrazioni e produrre documenti riguardanti la propria azienda, il Punto Impresa digitale della Camera di commercio della Valle d'Aosta mette a disposizione un servizio di assistenza (telefonico o via mail) sulle funzionalità dei servizi camerali di fatturazione elettronica e cassetto digitale, oltre che per l'estrazione di visure e documenti della propria impresa. Il servizio darà anche informazioni sulle modalità per ottenere lo Spid, necessario per autenticarsi a molti servizi della Pubblica amministrazione.

I servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0165 57 30 77 e all'indirizzo pid@ao.camcom.it.

(ANSA).