Institut agricole ospita Job training days 2020

Sarà l'Institut agricole régional di Aosta ad ospitare venerdì 6 marzo, dalle 8.15 alle 16, l'edizione 2020 dei "Job training days - Agricoltura".

Nell'occasione dodici aziende locali del settore agricolo, che offrono 15 posizioni lavorative, proporranno colloqui agli oltre 100 candidati preselezionati dai Centri per l'impiego.

Le posizioni lavorative riguardano, oltre a figure quali il bracciante agricolo e il pastore addetto alla stalla e alla mungitura in alpeggio, anche il frutticoltore, l'addetto ai trattamenti nelle vigne, l'orticoltore e il casaro. "L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, s'inserisce nell'ambito della ordinaria attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro - si legge in una nota - svolta dai Centri per l'impiego regionali ed è volta a favorire opportunità d'impiego in un settore, quello agricolo, rilevante per la nostra regione e che sempre più necessita di manodopera specializzata". (ANSA).