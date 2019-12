Fse, superato target di spesa 2019

Il Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione Fse 2014/20 della Valle d'Aosta ha superato il target di spesa residuo per il 2019, pari a 2,2 milioni di euro. L'obiettivo di spesa raggiunto permetterà, a differenza dell'anno scorso, di non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse. La Valle d'Aosta, fa sapere l'assessorato degli Affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, ha "superato largamente la soglia posta con una certificazione di 5,3 milioni di euro; le risorse certificate contribuiscono all'avanzamento della spesa rispetto al target previsto per la fine del 2020. Inoltre la certificazione del mese di maggio 2019 ammontante a 3,7 milioni di euro ha consentito di raggiungere i target per l'attribuzione della riserva di efficacia dell'attuazione, evitando la perdita di risorse cofinanziate".

"Dodici mesi or sono - spiega l'assessore Luigi Bertschy -, al momento del mio insediamento, il programma Fse versava in una situazione di enorme criticità tanto da vedere disimpegnate una parte delle sue risorse, ha risalito la china e oggi raggiunge gli obiettivi previsti dalla Commissione. Tutto ciò grazie al lavoro costante e meticoloso del dirigente Marco Riccardi e del suo staff che hanno saputo coinvolgere e supportare tutte le strutture che gestiscono i finanziamenti del Fondo sociale europeo".