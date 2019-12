Ok finanziamento formazione disoccupati

Con una deliberazione della Giunta Regionale è stato approvato l'Avviso pubblico 19 AL per il finanziamento di iniziative formative e orientative per persone, in particolare giovani e più vulnerabili, in cerca di occupazione. Lo comunica l'Assessorato alle politiche del lavoro precisando che con questo avviso, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, "si prosegue nella promozione e nel finanziamento di Politiche attive del lavoro a favore di giovani, in particolare quelli nella fascia 16/18 anni in drop out scolastico, e dei soggetti più vulnerabili, in particolare le persone con disabilità o svantaggiate, quali i detenuti o percettori di misure di contrasto alla povertà".

L'avviso stanzia fondi per 1,6 milioni di euro e promuove la progettazione di percorsi formativi e di orientamento, con possibilità di inserimento in stage presso aziende, a favore dei soggetti sopra richiamati. "Esprimo soddisfazione per la pubblicazione di questo avviso - commenta l'assessore Luigi Bertschy - con il quale l'amministrazione regionale dà una risposta ai ragazzi in abbandono scolastico, che seguiamo presso il Centro Orientamento dei Servizi per l'impiego. Questo avviso inoltre prosegue il percorso di attenzione verso le categorie più fragili sul mercato del lavoro, quali in particolare le persone con disabilità, per le quali questi progetti di orientamento e formazione si aggiungono a quelli che stiamo finanziando e programmando sul 'Fondo regionale disabili'".