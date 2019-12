Nasce premio 'Crea la tua startup'

(ANSA) - AOSTA, 11 DIC - Sostenere la creazione di imprese innovative per promuovere la crescita competitiva, la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del territorio valdostano: è l'obiettivo del premio 'Crea la tua startup', ideato dall'assessorato alle Finanze, attività produttive e artigianato in collaborazione con Federmanager. Ai partecipanti all'iniziativa andrà un percorso di formazione gratuito curato da Federmanager, il sostegno di un mentor che contribuirà all'allestimento di un business plan aziendale, oltre a uno spazio di coworking gratuito offerto da Vallée d'Aoste Structure srl. La Fondazione Giacomo Brodolini con Lattanzio Advisory spa fornirà poi servizi di tutoring all'interno della Pépinière d'Entreprise. Le imprese che alla fine del percorso di pre-incubazione avranno realizzato i migliori business plan otterranno un premio in denaro e l'iscrizione gratuita a Confindustria Valle d'Aosta per i primi due anni di attività.

La Regione ha stanziato 150 mila euro per sostenere l'iniziativa e la Stmicroelectronics srl di Aosta ha destinato altri 10 mila euro da assegnare nello specifico ambito tecnologico 'Elettronica'. E' "un concreto e fattivo esempio di collaborazione tra istituzioni, enti, associazioni e mondo imprenditoriale finalizzato alla nascita e al sostegno di nuove imprese innovative sul territorio in coerenza con la politica strategica regionale di valorizzazione della montagna", dichiara l'assessore Renzo Testolin. (ANSA).