Lega,sconcerto per dichiarazioni Fosson

(ANSA) - AOSTA, 4 DIC - "Che un Presidente della Regione, che è anche Prefetto, si permetta di mettere in dubbio l'operato delle Forze dell'ordine denota una mancanza totale di rispetto per il lavoro che compiono. A queste autorità, con le quali collaboriamo e sempre collaboreremo, vanno tutta la nostra solidarietà e il nostro supporto". E' quanto scrivono, in una nota, i gruppi Lega Vallée d'Aoste e Mouv', commentando le dichiarazioni del presidente della Regione, Antonio Fosson, rese oggi all'Assemblea del Cpel sulla trasmissione alla Corte dei Conti delle due relazioni sull'accesso antimafia nei Comuni di Aosta e Saint-Pierre. Esprimendo "totale sconcerto", aggiungono: "Le dichiarazioni di Fosson (se davvero queste sono state le sue parole) rafforzano i nostri dubbi sulla totale inadeguatezza del Presidente della Regione. Ci chiediamo se i componenti della sua Giunta e della sua maggioranza condividano questo tipo di esternazioni. Perché se così fosse, allora il problema politico attuale sconfinerebbe in ben altro".(ANSA).