Regione sigla accordi per formazione industria

Coinvolgere le imprese del territorio regionale nella realizzazione dell'intervento formativo "Il manutentore dell'industria 4.0": è l'obiettivo dei Protocolli d'intesa che saranno siglati tra la Regione, Confindustria e Cogne Acciai Speciali spa.

Gli accordi verranno firmati giovedì 28 novembre dall'assessore alle politiche lavoro, Luigi Bertschy. La formazione specifica sarà realizzata da Cnos-Fap Valle d'Aosta ed è finalizzata a preparare giovani in stato di disoccupazione ad un impiego nel settore industriale locale. "L'intervento, a valere sul Fondo Sociale Europeo, è stato ideato - si legge in una nota - a seguito di una fase di concertazione con le aziende del settore industriale del territorio, per dare risposta all'esigenza di formare sul territorio valdostano alcune figure specialistiche difficilmente reperibili tra le persone attualmente in cerca di occupazione".