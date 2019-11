Compie 15 anni la Pepiniére di Aosta

Compie 15 anni la Pépinière d'entreprises di Aosta e celebra l'evento con una giornata di porte aperte per conoscere le startup che quotidianamente operano sul territorio ed i servizi messi a disposizione delle nuove imprese per assicurarne il funzionamento ed il successo.

L'appuntamento è per venerdì 15 novembre in via lavoratori vittime del col du mont 24: la mattinata sarà dedicata agli studenti che aderiscono all'iniziativa nazionale del Pmi days, organizzata da Confindustria Valle d'Aosta; il pomeriggio, a partire dalle 17, la Pepinière sarà aperta al pubblico per far conoscere le startup insediate, incontrare gli imprenditori e scoprirne i prodotti durante la fiera organizzata per l'occasione.

"L'evento costituirà la migliore occasione - si legge in una nota - per rivivere i 15 anni di attività della struttura e conoscere i protagonisti che l'hanno resa l'importante realtà territoriale che è oggi, volgendo uno sguardo allo sviluppo futuro dell'ecosistema dell'innovazione regionale".