Gran Paradiso, via a progetto sviluppo

(ANSA) - AOSTA, 21 SET - "Favorire lo sviluppo dell'area interna del Gran Paradiso, attraverso la creazione di prodotti turistici integrati, che sono espressione della destinazione turistica unitaria Espace Grand Paradis". E' questo l'obiettivo, spiega l'assessore al Turismo, Laurent Viérin, del progetto 'Promozione partecipata Gran Paradiso: dai valore alla natura!' approvato dalla giunta regionale, nell'ambito del programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (Fesr).

L'iniziativa prevede di definire una strategia di marketing per l'area e di condurre un'attività di animazione del territorio. Quindi è in programma la formazione di una rete di attori locali, pubblici e privati, da coinvolgere nella creazione di proposte turistiche integrate. Infine sono previste l'elaborazione di prodotti turistici integrati e la promozione attraverso gli strumenti indicati dalla strategia di marketing.

"Questo intervento - sottolinea Viérin - intende valorizzare al meglio le risorse naturali e culturali dell'area, presentandola come un insieme di valori, tradizioni e proposte in grado di attirare i turisti, promuovendo contestualmente le esperienze di qualità ambientale nel settore agroalimentare e turistico presenti all'interno dell'area protetta".(ANSA).