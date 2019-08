Lavoro, nascono i Job training days

(ANSA) - AOSTA, 24 AGO - La Valle d'Aosta dedicherà ai temi del lavoro e della formazione una tre giorni autunnale alla quale parteciperà, tra gli altri, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche del lavoro, Luigi Bertschy, presentando i Job training days 2019, che si terranno dal 7 al 9 ottobre, nella sede dell'Istituzione scolastica liceale, tecnica e professionale di Verrès, nell'ex cotonificio Brambilla. Oltre agli incontri tra domanda e offerta di lavoro, organizzati il 7 ottobre in collaborazione con l'Adava, il giorno successivo si svolgeranno anche attività didattiche sui temi della sicurezza del lavoro, laboratori rivolti a disoccupati e incontri sugli stage di mobilità all'estero e sui percorsi di istruzione tecnica superiore (Its).

Nel pomeriggio del 9 ottobre è in programma l'incontro con il presidente Boccia e con il presidente della piccola e media industria, Carlo Robiglio.

Sempre in materia di lavoro e formazione la Giunta regionale ha ieri stanziato 2,8 mln di euro per iniziative formative finalizzate all'occupabilità e promosse dagli organismi di formazione accreditati, cofinanziati Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/20. (ANSA).