Fosson, cambiamento Vda è già partito

(ANSA) - AOSTA, 18 LUG - "Credo che un cambiamento e un percorso diverso siano già partiti e che alcuni percorsi siano iniziati e si stiano consolidando". Lo ha detto il presidente della regione Antonio Fosson, intervenendo all'assemblea annuale di Confindustria. "Abbiamo messo in campo una capacità di lavoro notevole - ha aggiunto Fosson - in un periodo molto difficile della storia della Valle d'Aosta; il lavoro necessario è tantissimo e non lesiniamo energie". Prima di Fosson è intervenuto l'assessore ai trasporti e alle politiche del lavoro Luigi Bertschy che ha auspicato una "riorganizzazione dei ruoli all'interno della comunità". "Ognuno torni a fare il proprio lavoro - ha aggiunto - e le associazioni sappiano stimolare la politica". Secondo l'assessore al bilancio e finanze Renzo Testolin l'amministrazione regionale deve svolgere "un ruolo di raccordo, come facilitatore per mettere in comunicazione le potenzialità della regione". (ANSA).