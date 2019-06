Pepinieres Entreprises cercano start-up

Le Pépinières d'Entreprise di Aosta e Pont-Saint-Martin lanciano la quinta 'call' per la ricerca di start-up innovative. L'appello si concluderà venerdì 19 luglio. Obiettivo del bando è "attrarre imprenditori con idee innovative per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale valdostano per poterli assistere nella delicata fase di avvio dell'attività".

Il percorso di incubazione dura tre anni, i vincitori del bando avranno diritto ad insediarsi nei locali delle sedi di Aosta o di Pont Saint Martin con un contributo regionale a fondo perduto fino al 70% e potranno usufruire dei servizi erogati dai gestori delle strutture che ammontano ad un totale di 50.000 euro.

"L'incubatore valdostano - si legge in una nota - può vantare un buon tasso di successo delle start-up insediate grazie anche alla gestione, affidata dal 2017, alla Fondazione Giacomo Brodolini (non profit internazionale che opera nel campo dello sviluppo e delle politiche del lavoro) e Lattanzio Advisory (leader nella consulenza per il settore pubblico in Italia) che offrono programmi studiati appositamente per la crescita e lo sviluppo delle start-up valdostane insediate".