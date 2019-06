Regione Vda, in ripresa programma Fse

(ANSA) - AOSTA, 25 GIU - Approvando il Rapporto annuale di attuazione, il Comitato di Sorveglianza del Programma Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione Fse 2014/20 della Valle d'Aosta ha rilevato che il 2019 potrà essere l'anno della ripresa dopo le difficoltà del passato. "Con 390 progetti selezionati a valere sui 5 assi prioritari- si legge in una nota - ad oggi le risorse cofinanziate impegnate risultano essere il 52,75% della dotazione complessiva, pari a 52 milioni 6 mila euro. Da parte dei funzionari della Commissione Europea e di Anpal è stato segnalato come dallo stato di avanzamento del Programma si desuma un buon progresso del costo ammesso dando atto che gli interventi finanziati dimostrano un progressivo superamento delle difficoltà". Soddisfazione è stata espressa dall'assessore Luigi Bertschy: "Il lavoro che è stato svolto ha portato a impegnare finora sul ciclo di programmazione 2014/20, risorse per un valore di 30 milioni 215 mila 381 euro, con importanti ricadute sul territorio". "Abbiamo ottenuto un importante risultato - ha aggiunto - con l'approvazione del rapporto annuale da parte del Comitato, ma anche il riconoscimento dell'impegno da parte dell'Amministrazione per recuperare il periodo di grave difficoltà che il Fondo ha vissuto. L'attività però non si ferma qui, si sta lavorando per le prossime scadenze e per la nuova programmazione". Durante la riunione del Comitato sono state anche evidenziate le ricadute che il Programma ha avuto sul territorio: al 31 dicembre 2018 sono complessivamente 6.503 le persone avviate nei percorsi cofinanziati dal programma Fse 2014/20 della Valle d'Aosta, 57.63% maschi e 42.37% femmine, alle quali si sommano 1.129 famiglie che hanno ricevuto un voucher. (ANSA).