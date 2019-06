Lavoro, esauriti 2 mln per assunzioni e stabilizzazioni

Sono andati ad esaurimento i due milioni provenienti dal fondo Fse per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato di personale dipendente in Valle d'Aosta. Lo ha comunicato l'assessore regionale alle politiche del lavoro, Luigi Bertschy. La misura - si legge in una nota - "ha avuto un notevole riscontro, in meno di due mesi sono stati presentati 98 progetti che hanno portato all'esaurimento dei 2 milioni di euro stanziati per il 2019". In dettaglio l'azione ha portato 12 nuove assunzioni a tempo indeterminato e 90 trasformazioni del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. I settori principalmente coinvolti sono stati il commercio (22 imprese), servizi e turismo (12 imprese), edilizia (11 imprese) e pubblici esercizi (10 imprese). "Questa è risultata una ottima iniziativa che ha saputo dare risposte concrete e immediate alle aziende abbassando il costo del lavoro e alle persone portando alla stabilizzazione di lavoratori e a nuove assunzioni negli ultimi due mesi" commenta Bertschy.