Cva, utile in crescita di 21 mln

(ANSA) - AOSTA, 05 GIU - L'utile netto del Gruppo Cva nel 2018 è stato di 62,7 milioni di euro, aumentato di circa 21 milioni (oltre il 50 per cento) rispetto ai 40,7 milioni del 2017, "dopo aver accertato imposte sul reddito per oltre 26 milioni di euro". Lo rende noto l'azienda. Dall'analisi dei numeri del gruppo emerge poi un "margine operativo lordo (Ebitda) di quasi 141 milioni di euro, in incremento di oltre 20 milioni (il 16,6 per cento) rispetto al risultato dell'anno precedente (121 milioni)". Inoltre "nel 2018 il gruppo ha versato alla Regione autonoma Valle d'Aosta e ai comuni interessati dagli impianti, a titolo di diritti di utilizzo delle acque a fini idroelettrici, quasi 33 milioni di euro". Il bilancio di Cva è stato approvato dal cda e sarà sottoposto a fine giugno all'assemblea degli azionisti.

Cva il 27 maggio ha ricevuto dall'Agcom "il massimo punteggio conseguibile nel riconoscimento del rating di legalità aziendale, con l'attribuzione di tre stellette", attribuito solo in "poco più del 6%" dei casi. (ANSA).