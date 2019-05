Valfidi rileva ramo Ascomfidi Nordovest

(ANSA) - AOSTA, 30 MAG - Con l'accordo siglato tra Valfidi e Ascomfidi Nordovest rientrano in Valle d'Aosta le imprese che facevano riferimento a quest'ultima, in particolare le aziende del settore del commercio che fanno riferimento a Confcommercio Valle d'Aosta.

"Siamo artefici di un accordo che darà un vero supporto alle imprese del territorio" ha sottolineato Laurent Vicquéry, presidente di Valfidi, nel presentare l'operazione. Per il presidente di Confcommercio Graziano Dominidiato "dopo un periodo complicato, ridiamo agli associati accesso al credito agevolato e garantito da una confidi che ha dimostrato di fare bene il suo lavoro". Ha poi annunciato che nella sede dell'Ascom Aosta aprirà uno sportello dedicato al credito.

Per Stefano Fracasso, segretario Confartigianato "è stata una scelta coraggiosa" e ha sottolineato "l'importanza di una società che tuteli le micro imprese, che in Valle d'Aosta rappresentano il 90%, radicate sul territorio e con peculiarità specifiche". Tutti gli attori dell'accordo auspicano la costituzione di un Confidi unico. Il ramo d'azienda che sarà trasferito da Ascomfidi Nordovest in Valfidi sarà costituito dallo stock di garanzie in capo alle aziende valdostane che ammonta a circa 19 milioni di euro. Gli occupati nella filiale aostana di Ascomfidi verranno riassorbiti, mantenendo gli attuali livelli occupazionale. (ANSA).