Ue, questionario in Vda su politica agricola

Una consultazione pubblica rivolta a tutte le persone interessate al futuro dell'agricoltura valdostana: è l'iniziativa avviata dall'assessorato regionale all'agricoltura "per dare voce al territorio" in merito ai nuovi indirizzi sui quali si orienterà la prossima politica agricola comune.

Il questionario - anonimo e aperto a tutti - è disponibile sulla homepage del sito internet della Regione e nella sezione Agricoltura. Si potranno segnalare opinioni e aspettative. Le domande sono definite sulla base degli obiettivi individuati dall'Unione europea per orientare la programmazione 2021/27. Il termine per partecipare alla consultazione è il 31 luglio 2019.

"I risultati che emergeranno - è sottolineato in una nota - saranno discussi nell'ambito di tavoli di lavoro organizzati per argomenti e costituiti da rappresentanti dei diversi settori agricoli e del mondo rurale valdostano, che dovranno poi elaborare delle proposte operative. Tali proposte saranno quindi presentate al Tavolo Agricoltura istituito dall'Assessorato, dal quale scaturirà la posizione ufficiale che la Valle d'Aosta proporrà nelle sedi negoziali, sia a livello nazionale sia europeo".