Cva trading,nuova tariffa a prezzi fissi

(ANSA) - AOSTA, 26 APR - Cva trading ha presentato una nuova tariffa con prezzo stabilito. L'opzione 'Così Semplice' "permetterà ai nuovi clienti - fa sapere la società - di sottoscrivere un contratto di fornitura di energia elettrica basato sul sistema delle soglie di consumo, scegliendo il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze con il quale riceveranno bollette dello stesso importo ad ogni bimestre". In questo modo "sarà possibile stabilizzare il costo dell'energia, garantendo la possibilità di pianificare con tranquillità le proprie spese. Il piano Così Semplice offre ai consumatori cinque diverse fasce di consumo, tra le quali si potrà scegliere la più adatta alle proprie abitudini". La "fine della Maggior Tutela, che - ricorda Cva trading - in Valle d'Aosta è rappresentata dal marchio Enerbaltea, si sta avvicinando: infatti con il mese di luglio 2020 il mercato tutelato sarà abolito. Le sorti dei clienti che non avranno provveduto al passaggio al mercato libero entro tale data sono ancora da definire". (ANSA).