Aggiornato modello su comunicazioni Sare

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e degli operatori del settore è stato implementato l'applicativo gestionale delle comunicazioni obbligatorie-Sare, aggiornandolo a più moderni standard informatici e operativi. Lo ha comunicato l'assessorato alle politiche del lavoro, precisando che "il nuovo Sare sarà integrato con il Portale Lavoro per te che già ospita una serie di servizi rivolti a cittadini, datori di lavoro e operatori del settore".

"L'aggiornamento del sistema informativo per la gestione delle comunicazioni obbligatorie - spiega l'assessore Luigi Bertschy - ci permette di fare un concreto passo avanti verso la semplificazione del rapporto tra amministrazione e utenza, in questo caso datori di lavoro, imprese e operatori del settore, di cui spesso si sente parlare più nelle intenzioni che nei fatti". Allo scopo di illustrare nel dettaglio tutte le funzionalità del nuovo Sare sono programmati alcuni incontri informativi/formativi sul territorio: ad Aosta il 5 aprile (sala conferenze della Biblioteca Regionale) e a Verrès l'8 aprile (sala conferenze dell'Unité des Communes Valdotaines Evancon).

Per entrambe le date, il mattino dalle 9 alle 12 sono invitati i datori di lavoro e gli operatori del settore privato, il pomeriggio delle stesse giornate dalle 14 alle 17 sono invitati i datori di lavoro del settore pubblico. (ANSA).