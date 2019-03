Aree dismesse su mercato internazionale

(ANSA) - AOSTA, 08 MAR - Un 'campus-outlet' degli sport di montagna nell'ex Veralco/Balzano di Verres, un 'natura market a filiera corta' nell'ex Fera di Saint-Vincent e un polo logistico-industriale nell'ex Tecdis di Chatillon: sono le proposte di riqualificazione di beni della Regione - firmate dall'architetto genovese Maurizio Varatta - che Vallée d'Aoste Structure porterà al Mipim, uno dei maggiori saloni internazionali del settore immobiliare, dal 12 al 15 marzo a Cannes (Francia). L'obiettivo è di "cavalcare le carte vincenti del territorio: il turismo e il mondo verde", ha detto il dirigente Walter Cretaz. Già "14 società hanno manifestato il proprio interesse per visitare il nostro stand e poco meno di una trentina hanno già fissato un appuntamento", ha anticipato l'amministratore delegato, Thierry Rosset. Si va da "fondi internazionali" a "top investor", di "Corea, Germania, Inghilterra, Francia, Svizzera, Kuwait, Emirati, Olanda ma anche Milano". Il valore stimato per ogni stabilimento va "dai 4 agli 11 milioni di euro". Ma "sono dati preliminari, puntiamo a partenariati tra pubblico e privato", ha puntualizzato Rosset nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa. "E' difficile - ha aggiunto, spiegando la decisione di partecipare al Mipim - valorizzare questi beni con i piccoli artigiani, per questo puntiamo a soggetti con le spalle larghe". "Passiamo - ha sottolineato Roger Tonetti, presidente di Vda Structure - da un atteggiamento passivo, di attesa delle richieste, a uno in cui siamo noi a proporre".(ANSA).