Ricerca industriale,al via bando Prism-E

Sarà presentato giovedì 17 gennaio (15.30) alla Pépinière d'Entreprises di Pont-Saint-Martin (via Carlo Viola 78) il nuovo "Bando Prism-E: Sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale". Lo ha comunicato l'assessorato regionale alle Attività produttive. Il bando mette a disposizione 550.000 euro per "sostenere la realizzazione da parte di piccole e medie imprese valdostane (e di grandi imprese che collaborino con le Pmi) di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti individuati dalla Strategia di specializzazione intelligente".

Durante l'incontro - organizzato in collaborazione con la Chambre Valdôtaine - sarà possibile "confrontarsi con i funzionari della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Regione Piemonte che gestiscono il bando, in modo tale che le imprese possano avere tutti i chiarimenti necessari". Saranno presenti anche i referenti di alcuni Poli di innovazione piemontesi con i quali la Valle d'Aosta ha stipulato degli accordi finalizzati alla collaborazione nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.