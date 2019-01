Geomarketing e management a P.S.Martin

(ANSA) - AOSTA, 9 GEN - "Geomarketing e Contact management" è il titolo di un evento promosso dalle Pépinières d'entreprises che si svolgerà giovedì 17 gennaio, alle 17,30, nella sede di Pont Saint Martin delle Pépinières (via Carlo Viola 78).

L'appuntamento è dedicato alle imprese del territorio, alle startup, ad aspiranti imprenditori e a chiunque sia interessato a comprendere meglio le dinamiche di trasformazione in atto e "il potenziale innovativo che può sprigionarsi dalla collaborazione tra imprese consolidate e startup anche in un ambito strategico come le vendite e l'internazionalizzazione".

"Attraverso il confronto con testimoni autorevoli e supportati dai professionisti che accompagnano le startup nei loro percorsi di incubazione presso le Pépinières - si legge nella presentazione - i partecipanti approfondiranno percorsi e modalità possibili di dialogo e integrazione tra i due 'mondi'". Introduce e modera Daniele Cattaneo(Incubation Tutor), intervengono Guido Poccardi (Development Manager), Daniele Prioli (Co-Founder e Direttore Commerciale di Geocom Italia Srl, ed Elia Traversa (Project Manager di Geocom Italia).

