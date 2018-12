Imprese, 23,5 mln da bando investimenti

La Giunta della Valle d'Aosta ha approvato il secondo bando in attuazione della legge regionale 8/2016 (promozione degli investimenti) relativa all'insediamento e allo sviluppo delle imprese e la convenzione con Finaosta per lo svolgimento delle funzioni attuative. Il bando è valido per il biennio 2019/2021 e prevede un impegno di spesa per 23,5 milioni di euro.

L'obiettivo è "la promozione di accordi per l'insediamento, lo sviluppo e il sostegno dei Programmi di investimento delle imprese che rispondano a obiettivi di interesse regionale, di elevato valore strategico, tali da accrescere la capacità competitiva delle filiere e del sistema produttivo regionale e la loro capacità innovativa, di produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo, nonché positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico e di sostenibilità ambientale e sociale".

E' prevista "la concessione di agevolazioni riconducibili alle diverse categorie di aiuto: aiuti a favore della ricerca e sviluppo, agli investimenti, per la tutela dell'ambiente, per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione ad alto rendimento e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, aiuti alla formazione, all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità".