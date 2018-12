Edilizia 4.0, evento ad Aosta

Tradizione ed innovazione per il cantiere del futuro: è il tema dell'evento in programma lunedì 10 dicembre (dalle 14) alla Pépinières di Aosta dal titolo "Edilizia 4.0 e off-site construction". Promosso in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e l'Ordine degli Ingegneri, il convegno si pone l'obiettivo di "sensibilizzare imprese, tecnici e professionisti sull'impiego di soluzioni innovative che possano rappresentare un concreto vettore di sviluppo per il settore".

"La quarta rivoluzione industriale - si legge nella presentazione - rappresenta un'importante opportunità di rilancio consentendo di introdurre sia innovazioni di prodotto che di processo. All'interno della trasformazione dell'ambito edilizio il tema dell'off-site construction, l'insieme dei processi costruttivi caratterizzati da una fase industriale che modifica fortemente l'attività in cantiere, rappresenta un'importante occasione di ridefinizione dei paradigmi e delle relazioni tra i vari attori della filiera. In passato i tentativi di fare ricorso alla prefabbricazione sono stati numerosi ma solo le recenti innovazioni, con la digitalizzazione dei processi di progettazione e manifatturieri, hanno portato a una significativa espansione nell'uso di componenti da assemblare in cantiere, modificando non solo il modo in cui viene concepita una costruzione ma l'intera organizzazione della filiera. L'adozione della moderna prefabbricazione potrebbe portare a significativi incrementi di produttività per l'intero comparto delle costruzioni".

Alla giornata di lavori Sarà effettuata una panoramica sui temi di industria 4.0 applicati all'edilizia. seguiranno le presentazioni di alcuni casi di successo da parte della Rewallution srl, startup incubata presso la Pépinière di Aosta e Leap Factory srl.