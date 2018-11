Scuola alberghiera Chatillon apre ristorante

A partire dal 20 dicembre un giovedì su tre la sala mensa della Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Chatillon sarà trasformata in un ristorante aperto al pubblico. Denominato 45 Gradi Nord, il progetto rientra nell'ambito dell'iniziativa 'Simulimpresa', promossa al fine di permettere agli studenti di entrare nel mondo del business creando un'azienda cooperativa simulata.

In dettaglio verrà proposto dagli allievi della 4/a C un menù à la carte con un'attenta selezione di vini, garantendo massima attenzione ai prodotti del territorio. "Siamo felici di aver sostenuto questo progetto - ha spiegato il presidente dell'associazione valdostana degli albergatori, Filippo Gérard - che permette a questi ragazzi di avere un approccio concreto con il mondo del lavoro: riteniamo sia importante che nella loro formazione ci sia un momento che riconduce a un'esperienza concreta di organizzazione e gestione di un ristorante. Credo che anche in questo caso la nostra Fondazione turistica sia riuscita a interpretare al meglio il suo ruolo, confermandosi una scuola di eccellenza nel panorama nazionale".

Gli studenti sono stati impegnati nell'organizzazione, nell'amministrazione, nel marketing, nella ricerca fornitori e negli acquisti, nonché nel problem solving e nelle pubbliche relazioni. "Il nome 45 Gradi Nord - hanno spiegato i portavoce Mattia Chasseur e Nicolò Tamiozzo - nasce dall'idea di valorizzare il Comune dove si trova la nostra scuola: infatti 45°,45 Nord è la latitudine alla quale si trova Chatillon".