Imprese,aumentate 10% adesioni a Cna Vda

(ANSA) - AOSTA, 24 NOV - "Dalle elezioni del mese di giugno 2017 in avanti la nostra associazione ha continuato il suo percorso di crescita, che le ha permesso di migliorare la propria immagine tornando a essere un soggetto credibile per gli associati e per le istituzioni. La fiducia nell'associazione è confermata anche dall'andamento delle adesioni, che sono aumentate del 10% nel 2018". Lo ha detto Salvatore Addario, presidnete della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa (Cna) della Valle d'Aosta, intervenendo all'assemblea.

"Un grande lavoro è stato fatto - ha aggiunto - nell'ambito della rappresentanza: Cna Valle d'Aosta è presente con i suoi rappresentanti nella maggior parte dei tavoli di lavoro e commissioni regionali nei diversi assessorati, nelle commissioni consiliari e forum partenariali, in Valfidi, dove esprime il vicepresidente, in Ebava, all'Ente paritetico Edile e in Camera di Commercio, dove ha ottenuto la vicepresidenza e, in accordo con Confartigianato, rappresenta in Giunta camerale l'intero artigianato valdostano". Cna Valle d'Aosta ha anche portato avanti numerose iniziative a favore degli imprenditori associati, erogando corsi di formazione, laddove è stato possibile anche in forma gratuita, per ottemperare agli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro e igiene, dando assistenza al mercato elettronico, fornendo tecnici convenzionati in materia di ambiente e assistenza per la predisposizione e invio del Mud, e stipulando a livello locale una serie di convenzioni per gli associati. (ANSA).